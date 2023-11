N’oubliez pas votre ordonnance !

Le président Macron vient d’inaugurer au château de Villers-Cotterêts (Aisne) son dada à lui : la Cité internationale de la langue française. Comme Mitterrand avait son grand Louvre et Chirac son musée du Quai Branly.

C’est dans ce château que François 1er signa en 1539 sa fameuse ordonnance à user de la langue françoise pour tout écrit administratif et judiciaire. D’où l’idée d’en faire (pour 209M€) un haut lieu de la Francophonie qui

– faut-il le rappeler ? – n’appartient pas qu’aux Français !

Je dirai même plus qu’ils ne sont pas toujours dignes d’en être les dépositaires principaux. Ronsard et Du Bellay me soufflaient cela en rêve l’autre nuit, se gaussant l’un et l’autre de la démolition organisée que nous en faisons nous-mêmes avec ce nouveau patois bien snob qui remplace systématiquement des mots simples par de l’anglais inutile :

«Be LC, Box rempla, Jobpack (*)… Votre pays nouveau de Loir-et-Cher se délecte de mots anglois alors que votre république a pourtant elle-même voté il y a 30 ans une loi obligeant les services publics à user du françois ! » se moquait Ronsard.

«Tiens-toi bien Pierrot – renchérissait Du Bellay – juste en face de chez toi, sur les terres de Ruillé, un lieu de travail public se fait appeler Loircowork et propose un makerspace, un fablab, une phonebox et vient de créer le Loir invest club ! (*)…«Si je revenais, je ferais volontiers le ménage là-dedans. On dirait qu’ils ont honte de notre belle langue !»

Et Ronsard de reprendre : «Quand nous étions de ce monde, rappelle-toi Joachim, nous avons su traduire les mots d’Italie qui nous plaisaient : altesse, carnaval, strophe, carafe, appartement, casanier… Comme notre bon roi François, on ne voulait plus parler le latin de nos études !»

Bien réveillé, je m’amusais de penser au ridicule de la situation : des «communicants», souvent très jeunes, employant les mots d’une langue que la plupart sont incapables de parler couramment. Et qui, bien sûr, met de côté une frange de la population.

Ont-ils seulement pensé que cotravail et clic & collecte comptent moins de signes / espaces que coworking et click and collect ? Quant au fameux drive piéton apparu avec le Covid, il suggère qu’on marche en voiture… Revenez, François 1er, Ronsard, Du Bellay : ils sont devenus fous !