Nouvelle exposition des Artistes du Vendômois

Du 14 au 23 juin, Christelle Bolmio, Joëlle Dubois, Elair, Josy Moreau-Peter et Jean-Pierre Renard, membres bien connus de l’association les Artistes du Vendômois, exposent à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme et invitent quatre artistes : Jean-Pierre Genêt, Yvanj, José Fortuné et François Gentaz.

Jean-Pierre Genêt

«Peintre autodidacte, je peins depuis très longtemps dans un style naïf. La peinture naïve, pour moi c’est la liberté il n’y a pas de règles. Je puise mon inspiration dans des sujets mythologiques, historiques et locaux des poèmes, chansons illustrant les lieux, les symboles locaux de manière ludique et onirique. Ma peinture se veut résolument joyeuse affranchissant les règles traditionnelles de l’art pictural en bousculant les associations des couleurs…»

Yvanj

Vendômois, menuisier de formation et enseignant, pour cet artiste sculpteur, la recherche de la pureté des lignes, le souci du détail et le respect d’un savoir-faire s’inscrivent comme un sceau sur chacune de ses créations. Si les libertés artistiques sont souvent bafouées dans ce monde, comme il le dit artistiquement, il éprouve justement une très grande liberté dans sa façon d’aborder ses créations au travers des différents thèmes qui le touchent au plus profond de lui-même et plus particulièrement ceux comme la Terre, la Nature, l’Homme…

José Fortuné

Photographe depuis près de 40 ans, ses photos n’ont pas de visée documentaire. Sa prise de vue intuitive rend visible la poésie du monde. Depuis une dizaine d’années, il s’intéresse tout particulièrement aux jeux de lumière et de couleurs de l’eau, aux matières et aux formes imprévisibles qui y surgissent, dans un rendu parfois impressionniste et/ou abstrait obtenu sans trucage ni artifice. Chacun pourra ainsi voguer dans ces photographies au gré de ses songeries.

François Gentaz

«Après une vie professionnelle de directeur financier et DRH, au sein d’importantes entreprises High Tech, j’ai pu enfin développer mes aspirations artistiques. Ainsi, depuis une vingtaine d’années en Vendômois, je taille, je fonds et je mets en scène.»