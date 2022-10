Œuvres religieuses restaurées à Saint-Ouen

Le Christ en croix du XVIIe s. et la Vierge à l’enfant du XVe siècle, toutes deux classées par la Protection des Monuments Historiques ont retrouvé leur place au sein de l’église de Saint-Ouen après une restauration effectuée dans les règles de l’art.

Une histoire qui débute dès 2020 lorsqu’Henriette Langard, audonienne, s’inquiétait de l’état de ces deux œuvres religieuses dans son église. «Mme Langard craignait notamment que le Christ ne perde sa tête» souligne avec humour lors de son discours inaugural Jeannine Vaillant, maire de Saint-Ouen. Après une rencontre avec Dominique Menanteau, conservateur des Antiquités et des Objets d’art, qui indique la procédure à suivre pour une restauration des œuvres très abîmées notamment la tête du Christ et la sécurisation de la couronne de la Vierge à l’Enfant, la commune décide de procéder à un appel d’offres afin d’engager la restauration. Agnès Blossier, restauratrice, fut retenue et son devis soumis à l’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et au Conseil Départemental avant d’entreprendre les travaux.

En janvier, débutaient les travaux avec la dépose de la sculpture du Christ. Un traitement insecticide d’abord puis un dépoussiérage et un nettoyage avant de procéder à une consolidation du bois très délicate. Un film isolant fut appliqué sur les parties manquantes et un comblement petit à petit en poudre de bois afin de respecter des temps de séchage. La couronne en bois a été reconstituée, et la couronne métallique, rajoutée à une date inconnue, a été écartée. Quant à la sculpture en pierre de la Vierge à l’Enfant, sa tête et sa couronne ont été refixées.

Comme le soulignait Jeannine Vaillant en fin de discours devant Christophe Marion, député et le père Cabarat, «un double miracle accompli en l’église de Saint-Ouen s’agissant de la restauration de ces deux statues».