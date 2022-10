Parc Ronsard, un réaménagement complexe

Après la chute du saule devant la mairie le 5 août et l’annonce de l’ampleur de la restructuration du parc Ronsard qui va durer jusqu’au printemps, les Vendômois étaient quelque peu perplexes sur le devenir du poumon vert de la ville.

Des inquiétudes, des oppositions mais aussi des soutiens sont venus commenter ce projet municipal. Un mois après le début des travaux, les choses ont évolué.

Au départ, 75 % des arbres présents dans le parc devaient être abattus. En cause, maladies, parasites, tailles approximatives et pousses sauvages, mais aussi vieillesse de certains sujets qui avaient remis en cause l’équilibre originel et qui avaient été indiqués dans le diagnostic établi arbre par arbre en amont du projet. Par ailleurs, le peu de diversité des essences avait été pointé du doigt. Seulement, face à cette prévision d’abattage massif, certaines voix s’étaient élevées mobilisant autour d’une pétition qui a réuni plus de 700 signatures.

Désormais, trente-trois arbres sont conservés sur les cinquante-six (soit un taux d’abattage ramené de 75 à 40%) et soixante-dix-sept doivent être replantés. Il s’agira de variétés poussant à différentes hauteurs, certaines dépassant les 25 mètres, d’autres comprises entre 5 et 10 mètres et, enfin des variétés arbustives ne se développant pas au-delà de 3 mètres. L’ensemble devant être complété par des variétés de plantes vivaces. La ligne directrice du choix associe diversité des couleurs et périodes de floraison, mais aussi l’adaptation à un climat plus sec.

Reprenant le tracé du parc impérial du Second Empire, l’aménagement du parc prévoit une partie dégagée à proximité de la bibliothèque et une partie plus dense dans l’alignement du passage de l’Imprimerie. Par ailleurs, les allées vont devenir carrossables (PMR) et les travaux en ce sens ont déjà commencé. Ils intègrent le passage des réseaux et l’installation ou remise en place des lampadaires (neufs ou repeints) qui seront désormais munis de LED diffusant un éclairage plus étudié pour le partage de l’espace nocturne.

Parmi les nouveautés : mobilier urbain, déplacement de l’aire de jeux pour enfants dans la partie centrale du parc, déménagement du buste d’Honoré de Balzac qui va se rapprocher de la passerelle du passage de l’Imprimerie…