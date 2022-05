Les Amis du Château de Meslay

Changement de présidence pour Les Amis du Château de Meslay qui se rassemblait en assemblée générale le mois dernier pour exposer toutes les manifestations de l’année écoulée et les projets à venir avec l’ouverture de la saison prévue le 15 juin.

Charles de Boisfleury, président fondateur dès 2015 de l’association, est devenu président d’honneur, évoquant sa décision dès le début de l’assemblée de passer la main. Ses fils, Jean de Boisfleury, accède à la présidence et Côme de Boisfleury, à la vice-présidence. «Dans ce contexte de pandémie, nous avons pu maintenir toutes nos activités et même en créer de nouvelles grâce, notamment, à l’implication des bénévoles avec un protocole sanitaire imposé» précisait dans son rapport moral Charles de Boisfleury, élu par ailleurs fin 2021 secrétaire dans la nouvelle équipe de l’Office de Tourisme de la communauté d’ agglomération Territoires Vendômois.

L’accroissement du nombre de visiteurs du château a profité de l’adhésion acceptée et exceptionnelle à la prestigieuse association des châteaux de la Loire, rejoignant ainsi les 80 sites de référence de Nantes à Orléans qui ont un intérêt patrimonial établi. Avec dorénavant une billetterie du château dans une des dépendances, les Amis du Château de Meslay ont organisé plusieurs manifestations dans l’année, accueilli plusieurs expositions photo, Jean-Baptiste Anginot et Adeline Spengler dans le cadre d’un partenariat avec Les Promenades Photographiques. Une visite à la bougie avec l’accueil et la visite du château par les membres de la famille de Boisfleury et une 5e édition très réussie de la Journée Littéraire réussie en septembre. Pour la première fois en 2021, l’association participa à La Nuit des Châteaux, avec visite et lecture théâtrale au rendez-vous.

En 2022, toutes ces manifestations sont évidemment reconduites avec, en plus, la participation à l’opération « Une journée au château » du Conseil départemental de Loir et Cher qui a sélectionné le château de Meslay pour un accès gratuit pour les Loir-et-Chériens du 24 septembre au 23 octobre. Des projets scolaires également vont mettent en place des visites guidées et des ateliers comme sur le thème du temps grâce au cadran solaire exceptionnel du château. Jamais en manque d’idées, l’association des Amis du Château de Meslay nous embarque à nouveau dans ses manifestations, à découvrir ou re-découvrir.

www.chateaudemeslay.com

