Nouvelle saison pour Zone i

Au Moulin de la Fontaine à Thoré la Rochette, la 4e saison culturelle de Zone i, espace naturel et culturel dédié à l’image et à l’environnement, est lancée dès ce mois de mai en attendant juin avec une nouvelle exposition.

Jamais à court d’idée, Matt Jacob et Monica Santos, respectivement directeur général et directrice artistique de Zone i, aiment le lieu qu’ils façonnent à leur image, deux moulins sur le Loir, un ensemble d’îles et une ferme avec son terrain boisé. Depuis leurs débuts en 2019, ils ont mis leur cœur à la rénovation du site. «Le Moulin de la Fontaine a été sélectionné pour le Loto du Patrimoine-Mission Stéphane Bern et nous avons pu bénéficier d’une aide importante pour sa rénovation avec l’aide de la Fondation du Patrimoine et du Conseil départemental de Loir-et-Cher, ainsi que de l’architecte Pierre-Louis Denizot» détaillent les deux artistes. Chaque année, l’association propose au public des évènements et des manifestations nouvelles, toujours en lien avec l’environnement, dans ce lieu unique d’expositions, d’ateliers, de concerts, de théâtre, d’échanges, de rencontres, …

Cet hiver, le plus vieux moulin a débuté sa rénovation avec une charpente et un toit neufs et un bardage de peuplier. «En juin, nous organisons en collaboration avec «Les Maisons Paysannes» un atelier «Torchis» pour une démonstration technique de cette pratique ancestrale» souligne Matt Jacob. Zone i est également un lieu de résidence d’artiste photographe depuis deux ans avec en juin jusqu’en octobre dans le Grand Moulin la nouvelle exposition photos de Julie Hascöet, résidente «Terre § Territoires» sur site à l’automne 2021. Pour l’heure, en mai, au programme un concert de jazz dans le cadre du festival Charivari, un atelier de gravure et un Bal au Moulin avec la possibilité de voir ou revoir gratuitement l’exposition photo d’Arno Brignon, lauréat en 2020 de la première résidence d’artiste photographe.

AF

Toutes les infos et la programmation

de l’association Zone i : www.zone-i.org

Alexandre Fleury