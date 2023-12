Pour la sauvegarde de la chapelle

Même si le chantier de rénovation, après trois ans de travaux, a été achevé en 2021, la chapelle de Notre Dame de Villethiou va accueillir, en début d’année, une nouvelle statue sur le fronton de l’église et un accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

«La rénovation des extérieurs de la chapelle touche à sa fin, il manquait cette statue de la Sainte Vierge qui s’était dégradée avec le temps et avait fini par tomber dans les années 50. Une sculpture en poudre de marbre, fabriquée en Italie reprendra sa place grâce au don d’une généreuse entreprise de la commune» détaillait Daniel Roger, président de la dynamique association de Sauvegarde de la chapelle de Villethiou créée en 2013 sous l’œil attentif du père François Brossier.

Dès 1450, le pèlerinage de Villethiou à la chapelle est répertorié dans les écrits. En 1842, la reconstruction de la chapelle avec ce fronton gothique si particulier s’acheva mais, en 1870, elle fut à nouveau agrandie et embellie de six petites chapelles latérales. Agrandie à l’époque car le pèlerinage accueillait 3 000 personnes, des pèlerins qui venaient de toute la France, attirés par la source d’eau miraculeuse du village. Les derniers travaux ont permis de restaurer la façade et les contreforts de l’édifice mais également, grâce au savoir-faire de l’association Résurgence, de rénover tous les vitraux et de créer celui du fronton. Pour récolter des fonds, l’association de Sauvegarde de la chapelle a organisé de nombreuses manifestations, repas, concerts, … et vend également encore la Cuvée de la Sauvegarde, vin de Chinon avec une étiquette créée spécialement au nom de l’association.

Pour acquérir ce vin de Chinon en rouge ou rosé : 06 71 58 03 40

