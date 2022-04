Restauration d’envergure pour le château

Bénéficiant du Plan de relance mis en place par l’État en septembre 2020, les travaux de restauration de l’emblématique château de Vendôme s’étaleront de juin 2022 à l’automne 2023.

Classé au titre des Monuments historiques depuis la première liste de 1840 établie par Prosper Mérimée, le château de Vendôme appartient à la commune depuis 1932 et a fait l’objet, de tous temps, de l’attention des Vendômois. L’effondrement d’une tour en 2001, causé par des pluies diluviennes, a mis l’accent sur la fragilité de l’édifice. « Le château fait partie des six sujets retenus par la Région au titre du Plan de relance pour les monuments historiques. Il rentre dans cette liste comme l’aide apportée à la cathédrale de Chartres ou au château d’Amboise. Peu de monument en fait mais il est apparu qu’il s’agissait d’une ville pour laquelle le patrimoine joue un rôle particulièrement stratégique » détaillait Hélène Lebédel-Carbonnel, conservatrice régionale des monuments historiques lors de la présentation en présence de François Pesneau, Préfet de Loir et Cher.

Avec des financements de l’État, du Département et de la ville de Vendôme, c’est plus d’1,6 M€ qui vont être investis pour plusieurs phases de travaux dirigés par Maël de Quelen, architecte en chef des Monuments historiques, missionné par la ville de Vendôme. En premier lieu, la tour de Poitiers, qui domine la ville et qui représente un élément majeur du site, souffre d’une brèche importante dans sa voûte. Puis, la restauration de l’ancien châtelet qui est constitué de deux tours, élément défensif de l’entrée médiévale du château. Le front nord, ancien mur de défense qui regarde la ville sera dé-végétalisé pour reprendre les lacunes importantes de pierres ainsi que les joints lessivés par le temps. Enfin, une intervention côté sud du château pour stabiliser les tours existantes. Des fouilles préventives vont se dérouler en amont. « Viendra ensuite la phase 4 qui nous projette plus loin, celle qui nous permettra de valoriser le site avec, par exemple, des sanitaires à créer ou rendre accessible la Tour de Poitiers » concluait Laurent Brillard, maire de Vendôme.

Alexandre Fleury

