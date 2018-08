Un passeport pour le patrimoine

Profitez des nombreux avantages du Passeport patrimoine. Pour 18 euros, il permet de suivre gratuitement toutes les visites du programme. En vente à l’Office de tourisme.

Un autre panorama sur la ville…

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) de Vendôme ville d’art et d’histoire vous invite à découvrir Vendôme et son patrimoine à l’aide d’écrans tactiles multimédias.

Exposition «Couleurs, de la Trinité à la caserne»

Cette exposition originale a été inspirée par la découverte récente de peintures murales exceptionnelles représentant des militaires du début du 20e siècle dans une salle du Quartier Rochambeau. Un parcours au fil des couleurs, matériaux, techniques d’obtention, symboliques : entre la pourpre des abbés cardinaux et la garance des pantalons militaires, entre bleu de cobalt clair d’un vitrail roman et lapis-lazuli, mais aussi les ocres, terres, le jaune d’argent…

Exposition du 13 juin 2018 au 3 juin 2019

Accès libre et gratuit de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le mardi) – CIAP – musée de Vendôme –

Cour du cloître de la Trinité

Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire…

En compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la culture, il vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Il connaît toutes les facettes du patrimoine de la ville et vous donne les clefs pour comprendre l’histoire et le développement de la ville au fil des quartiers.

La direction du développement économique – Animation du patrimoine

Elle a conçu ce programme de visites et propose, toute l’année, des animations pour les Vendômois et les scolaires. Le service animation du patrimoine se tient à votre disposition pour tout projet.

Renseignements tél : 02.54.89.41.86

www.vendome.eu

Si vous êtes en groupe : des visites de Vendôme vous sont proposées toute l’année sur réservation. Des brochures conçues à votre attention vous seront envoyées sur demande. Renseignements à l’Office de tourisme.

Renseignements et réservations : Office de tourisme,

Hôtel du Saillant, 47 et 49 rue Poterie, Vendôme.

Tél: 02.54.77.05.07, fax : 02.54.73.20.81,

www.vendome-tourisme.fr

Le Petit Vendômois