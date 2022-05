Vendôme et ses 4 fleurs

Fin avril, le jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) sillonnait les rues, parcs et places de Vendôme pour décider si la ville conservera ou pas son label 4 fleurs obtenu pour la première fois en 1986 et qui est remis en jeu tous les trois ans.

Sous un soleil radieux avec l’herbe verte, les arbres en fleurs, les haies tirées au cordeau et les jardins fleuris en ce milieu de printemps, la ville de Vendôme peut être fière de son service des Espaces Verts dirigé par Christophe Candat depuis 1990 et qui prend sa retraite en cette fin avril. Toute la journée les quatre membres du jury, notamment Martine Lesage, directrice du CNVVF accompagnée des différentes équipes techniques de la ville, des élus dont Laurent Brillard, maire de Vendôme, ont pu admirer toute la palette des couleurs offertes par le fleurissement délicat de la ville. Vendôme s’est toujours donné les moyens quelle que soit la couleur politique de la mairie pour que la ville resplendisse pour le plus grand plaisir de ses habitants et de ses visiteurs. C’est en septembre que la réunion plénière du CNVVF se tiendra pour maintenir ou non le label maximum à la ville de Vendôme. A voir les têtes réjouies des membres du jury, Vendôme devrait conserver un classement bien mérité.

AF

Le Petit Vendômois