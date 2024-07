Pont emblématique à l’entrée du village

Construit au moyen-âge, le pont de Lavardin vient d’être rendu à la circulation après un chantier qui s’est échelonné de 2018 à 2023.

Protégé au titre des monuments historiques depuis 1926, le pont de Lavardin fait bien partie du paysage de ce village labellisé «Plus beaux village de France» reproduit des milliers de fois en photo ou en peinture. Cet ouvrage a reçu une rénovation complète grâce au conseil départemental de Loir-et-Cher, du renforcement des appuis immergés jusqu’à la réfection des maçonnerie et de la chaussée et trottoirs en pavés. «Ces travaux ont pris en compte à la fois le caractère patrimonial de l’ouvrage et la biodiversité locale avec le choix des pavés de grès ocre et les interstices prévus entre certaines pierres pour maintenir un habitat favorable aux chauves-souris» concluait Philippe Gouet, président du conseil départemental, lors de l’inauguration en juin.