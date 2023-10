Pour bien conserver les archives

Les Archives municipales de Vendôme ont déménagé du 3ᵉ étage de l’hôtel de ville au bâtiment ex FMB rue du XXe Chasseurs où elles seront dorénavant conservées dans de bien meilleures conditions.

Déplacer 45 tonnes de papier sur plus d’un kilomètre de rayonnage, ce n’est pas chose aisée. Entassées au 3ᵉ étage, les archives devenaient ingérables, tous ces milliers de documents produits par les services municipaux et communautaires, conservés depuis 1536 pour le registre des baptêmes de la paroisse de la Madeleine. Leur déménagement était programmé depuis longtemps, le temps nécessaire pour rénover les sous-sols du nouveau bâtiment qui va les accueillir, un espace dédié où la température reste constante à 18° et le taux d’humidité contrôlé à 50% afin de conserver dans de meilleures conditions le papier.

Car à l’heure du numérique, le papier fait encore office d’obligation vis-à-vis de la loi. «Ce n’est pas encore la mort du papier, tout au moins du côté administratif. La version papier a une valeur probante. Évidemment, la mairie, la Communauté et les services dématérialisent de plus en plus, cependant il doit toujours rester une version originale dans les archives, même une simple note de service. De toutes les façons, on rencontre également des soucis dans la conservation numérique, le papier sera maintenu longtemps encore» soulignait Caroline Guy, responsable du service des archives à la municipalité. Le papier reste cependant fragile car les archives stockées à la Porte Saint Georges en 1940 ont toutes brûlé lors du bombardement, à part les registres des délibérations et les registres paroissiaux entreposés ailleurs. L’état civil entre 1860 et 1940 est perdu à jamais, au grand désespoir des généalogistes.