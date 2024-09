Pour la restauration à Arville de l’ancien logis et du presbytère

La communauté de communes des Collines du Perche, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine collecte depuis juillet des dons pour la restauration de l’ancien logis et presbytère de la commanderie d’Arville. Construit sur une partie du logis médiéval, cet ancien presbytère est inutilisé actuellement. Encadré par le porche monumental de l’ancienne commanderie templière emblématique de notre Perche vendômois et l’église, l’idée est d’améliorer les conditions d’accueil de ce site très visité pour une redynamisation culturelle et touristique. Il est prévu une reprise de la maçonnerie et une réfection partielle de la toiture. Un soutien par des dons défiscalisés de particuliers ou d’entreprises est indispensable pour redonner vie à cet édifice historique.

Pour vos dons : Pour vos dons : www.fondation-patrimoine/100945