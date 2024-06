Pour terminer le 1er semestre 2024 avec l’UTLV

L’Université du Temps Libre en Vendômois propose deux conférences qui auront lieu à l’auditorium du lycée-collège Saint Joseph à Vendôme, rue Lemyre de Villers juste avant les établissements Neilz, toujours à 14h30.

Mardi 4 juin : Miguel Pedrono «Le retour des géants à Madagascar», ce chercheur en écologie a passé son enfance en Vendômois avant de se consacrer à la conservation de la biodiversité dans plusieurs pays dont Madagascar. Pour l’écologue qu’il est devenu, cette grande île est un milieu fascinant. Il y a participé à la réintroduction des tortues géantes et aux expériences réalisées pour contribuer à la restauration de l’écosystème parmi les plus riches du monde.

Mardi 11 Juin : Mike Recanati «Shakespeare», cet assidu de l’Ecole du Louvre et du Collège de France a édité deux livres : «le théâtre au XVIIIe siècle» et «Cervantès-Shakespeare : la rencontre». Il évoquera ce monument de la littérature universelle, dramaturge, poète et acteur dont les pièces sont toujours jouées dans le monde entier dans les mises en scène les plus diverses. Il fera revivre cet homme mystérieux qui, sans appui ni héritage, a vécu une incroyable «success story».

Ces conférences sont ouvertes aux adhérents de l’UTLV (cotisation 2024 : 30€) Il sera possible de s’inscrire sur place mais aussi lors des permanences au Pôle Chartrain le mardi de 9h à 12h où des bénévoles sont présentes pour vous accueillir.

Attention l’accueil est fermé mardi 18 juin