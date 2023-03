Quel chantier !

Celui qui tourne les yeux aujourd’hui vers le château de Vendôme, surplombant la ville, apercevra un échafaudage important entourant la Tour de Poitiers, pièce maîtresse de la forteresse médiévale. Le chantier de restauration du château, qui appartient à la ville depuis 1932, vient de débuter.

Tout le monde se souvient de l’effondrement d’une tour sud en 2001, témoignant des fragilités du château de Vendôme et de la nécessité d’intervenir. Une première campagne de mise en place de périmètres de sécurisation a été initiée en 2020. Bénéficiant du Plan de Relance mis en place par l’État à travers la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) du Centre Val-de-Loire, le château a fait l’objet d’une étude d’évaluation par le cabinet de Maël de Quelen, architecte en chef des monuments historiques. Lors de la visite de ce début de chantier, Baptiste Vincent, archéologue de la société Archeodunum en charge des fouilles archéologiques, a déjà pu révéler quelques mystères quant à l’histoire de sa construction et découvert des graffitis ou des restes de fresques murales.

Ces fouilles s’effectueront tout au long du chantier au fur et à mesure de son avancée.

Ainsi, la première campagne de restauration a débuté par la Tour de Poitiers avec l’entreprise Lefèvre et, plus particulièrement par sa voûte sommitale qui présente une brèche importante. « Une fois la restauration des maçonneries verticales extérieures et de l’escalier hélicoïdal réalisées ainsi que la rénovation de la voûte effectuée, nous avons prévu la mise en œuvre d’une couverture en cuivre permettant une intégration discrète et une lecture des vestiges » détaillait l’architecte en chef lors de la visite du chantier. Viendra ensuite la phase 2 avec la restauration de l’ancien châtelet d’entrée qui constituait l’élément défensif du château. Les maçonneries sont aujourd’hui très détériorées et l’absence d’éléments à certains endroits des deux tours qui la composent contribue à son instabilité. La restauration du front nord qui surplombe la ville constituera la phase 3 avec une dé-végétalisation de l’ensemble et le rejointement et la reprise de la maçonnerie. Enfin, Côté sud, son ensemble défensif qui possédait 4 tours à l’origine, avec les deux encore debout aujourd’hui, sera stabilisé grâce au coulage à la fois de béton à leur base et de la création d’un talus à l’intérieur du parc du château. Le chantier débute et s’étalera sur deux ans.