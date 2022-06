«Renaissance de femmes» au château de Blois

Renaissance des femmes, nom d’une exposition de haute qualité, au château royal de Blois, jusqu’au dimanche 10 juillet prochain, veut réhabiliter l’Histoire des femmes pendant La Renaissance, autour de Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et Marguerite de Valois, trois figures emblématiques qui ont façonné le destin du castel du Val de Loire.

Autour d’elles gravitera le souvenir de 33 autres femmes, régentes, reines, princesses françaises et étrangères, dames de la Cour, artistes, écrivaines…, le tout reconstitué en de somptueux tableaux et saynètes, certes figés mais si vivants, en une bonne centaine de vitrines.

En plus de certains particuliers, Le Louvre, la bibliothèque nationale de France, le musée national de La Renaissance à Écouen, les châteaux de Chaumont-sur-Loire, Fougères, Azay-le-Rideau, Versailles et Fontainebleau, le musée Condé à Chantilly et la Cinémathèque française de Paris…etc., ont prêté, entre autres, des pièces issues de leurs fonds ou apporté leurs concours pour ce rendez-vous estival exceptionnel de Blois, «Renaissance des femmes».

Là, il est plus question de pouvoir et du rôle d’influence politique des femmes que de mode ou féminité, femmes influenceuses bien avant notre époque, en ce 500e anniversaire de la naissance de Catherine de Médicis!

Plusieurs animations et manifestations se sont greffées sur cette exposition dont «une visite guidée sous les jupons des reines», (attention, réservée aux plus de 16 ans!) ; le son et lumière traditionnel, avec plus de mille ans d’histoire autour du château ; un espace Game ; des vendredis music’ô château, avec un programme «Honneur ô femmes»…, et ce, tous les jours, jusqu’au dimanche 10 juillet pour l’exposition accessible sans suppléments de tarifs (billetterie et informations complémentaires sur www.chateaudeblois.fr), à conseiller à tous ceux qui ne pourront pas partir en vacances aux USA, à l’Île Maurice ou au Japon…, et surtout aux jeunes générations.