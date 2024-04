Rencontre Littéraire le 14 avril

Littérart41 organise le jour de la brocante de Pezou, en collaboration avec le comité des fêtes, son premier salon littéraire à la salle Paul-Martinet, une rencontre littéraire qui associera conférences, débats et découvertes des auteurs locaux.

Promouvoir les auteurs locaux est bien le créneau de Littérart41, association qui souflera sa première bougie en avril et qui, déjà, organise sa première rencontre littéraire. «L’association a été créée avec le constat que les auteurs n’étaient pas des commerciaux, ni des vendeurs. Quand on désire éditer livre, roman, nouvelles ou poésies, c’est toujours un vrai chemin de croix, avec au bout des éditeurs peu scrupuleux qui demandent des sommes folles pour finalement arnaquer les auteurs. L’association aide également les écrivains à structurer leur ouvrage, chasser les fautes, corriger certains passages. Nous précisons toujours que la 1ère étape d’un livre, c’est sa correction !» explique Pascal Blondiaux, cheville ouvrière de Littérart41, président en interim de l’association depuis la disparition brutale de Patrice Bérard. Une fois édités, les livres doivent également vivre et se faire connaître, c’est la deuxième mission que s’est donnée l’association avec cette première édition des Rencontres Littéraire en collaboration avec l’association Vitalité Rurale qui organise ces salons dans les villages.

«Comme Ernest Hemingway le soulignait, un homme seul est foutu d’avance, notre association réunit ses membres régulièrement pour confronter leurs idées et avancer sur les bons plans pour promouvoir les auteurs» poursuit Pascal Blondiaux. Cette première rencontre est un test grandeur nature, un salon littéraire auquel Littérart41 associe des conférences, tables rondes et dédicaces. «On désirait éviter le mode uniquement salon du livre où l’auteur attend le lecteur avec une pile de livres. A travers les conférences, les visiteurs pourront apprécier un auteur et pouvoir échanger avec lui» conclut le président. Littérart organise également fin mai, à Vendôme, une journée avec la remise du prix du concours de nouvelles qu’il avait lancé l’année dernière. Affaire à suivre…