Réouverture après travaux

Afin d’assurer des spectacles dans le confort même l’hiver, la grange de L’Echalier, à Saint Agil s’est vue en travaux près de dix mois pour isoler parfaitement la structure, l’agrandir et ainsi pouvoir dorénavant fonctionner parfaitement toute l’année.

La première tranche des travaux avait été faite en 2002-2003 pour ouvrir la grange de Saint Agil confiée par la Communauté de Communes des Collines du Perche à l’association L’Echalier, pour en faire un lieu de diffusion et de création artistique. «La priorité de ces travaux a été engagée afin d’isoler la salle de spectacle ainsi que le hall, le bureau et les sanitaires», détaille Olivier Roulleau, maire délégué de la commune. En effet, seul le torchis servait d’isolant et un simple tri-iso pour le toit ne permettait pas des conditions optimales l’hiver malgré des chauffages d’appoint peu performants. Il y avait bien un système de soufflerie qui était utilisé l’hiver mais trop énergivore et pas assez confortable. Pour garder un ensemble de colombage à l’intérieur du bâtiment qui donne tout son charme, il a été privilégié avec les architectes des Bâtiments de France de procéder à une isolation par l’extérieur et recouvert d’un bardage bois. «Le premier projet était avec une isolation en laine de bois mais nous avons opté pour une laine de verre pour ne pas dépasser le budget de rénovation déjà conséquent» explique Florent Violante, agent de développement au sein de l’association L’Echalier. La couverture a elle-aussi été totalement revue ainsi que le sol de la grange qui s’est vue rehaussée de 13 cm pour y inclure un chauffage au sol.

Autre modification, un hall d’entrée chauffé et fermé par une baie vitrée permet dorénavant d’accueillir le public et sur le côté droit de la grange, un espace non exploité d’entreposage a été récupéré pour faire un espace de vie et une loge d’artiste pour se maquiller et se changer avec une douche. «Pour le fonctionnement de l’Echalier, c’est un progrès énorme, un lieu qui recevait déjà des artistes en résidence mais cette fois-ci avec un véritable confort» poursuit Florent. A cet espace un atelier de bricolage équipé est lui aussi mis en place afin que les artistes puissent fabriquer sur place leurs décors ou accessoires. «260 000€ de travaux, financés pour 80% par des aides publiques et 20% par des aides privées» se réjouit le maire délégué. L’Echalier est en lien étroit avec L’Hectare Scène de Vendôme, des échanges artistiques et techniques réguliers ont lieu pour une plus grande richesse de l’offre artistique dans un territoire rural.

Spectacles samedi

«Terres invisibles» 8 décembre à 16h et 19h à La Grange de L’Echalier

5 rue des Chevaliers Saint Agil

41170 Couëtron-au-Perche

02 54 89 81 52

www.lechalier.fr

Alexandre Fleury