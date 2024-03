Résurgence : assemblée générale et conférence

Bien connue pour ses actions bénévoles de sauvegarde et de restauration du patrimoine bâti et des vitraux en Vendômois, l’association Résurgence accueillera lors de son assemblée générale, le 23 mars, une conférence sur les chapelles domestiques, patrimoine privé de pays.

L’année passée Résurgence a poursuivi pleinement ses travaux de chantiers du patrimoine bâti, notamment avec l’achèvement de la seconde restauration de la Roue de carrier et son abri à Saint- Arnoult qui servit jusqu’au début du XXe siècle à hisser les blocs de pierre de la carrière souterraine. A Fréteval, après la restauration des contreforts et de la porte monumentale d’entrée de la chapelle de Rocheux, remise en état de la crypte avec les caveaux et les plaques funéraires restaurés. Et très attendue, est intervenue en septembre l’inauguration de la restauration de la Grange de la Couture à Montoire au terme de 20 ans de travaux ! De son côté l’atelier vitrail a enchainé restaurations, créations et poses dans plusieurs églises du Vendômois, à Pray, Saint-Jean-Froidmentel, Lisle…

À l’issue des rapports sur l’activité, l’association accueillera M. François Come, président des Maisons Paysannes de Touraine et du Centre-Val-de-Loire, pour une conférence sur le thème

Chapelles domestiques, Patrimoine de pays.

D’inspiration néogothique, classique ou rurale, les chapelles domestiques sont attachées à un domaine privé, château ou manoir, comme celles de Chalay, la Mézière, Villethiou ou Rocheux qui en Vendômois ont fait l’objet de travaux de restauration par Résurgence. Ce conférencier, grand spécialiste de ces petits édifices religieux, en montrera tout l’intérêt architectural et historique à travers la Touraine et le Vendômois.

Un diaporama illustrera la conférence. Clôture avec le verre de l’amitié.