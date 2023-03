Résurgence en assemblée générale le 25 mars, avec conférence sur l’art du vitrail à travers les siècles

Suite à la période douloureuse qui n’a pas épargné la vie de l’association Résurgence, l’année 2022 aura permis de poursuivre pleinement les travaux de ses chantiers bénévoles du patrimoine bâti aussi bien que les activités de son atelier vitrail. Celui-ci célébrera cette année le trentième anniversaire de sa création avec plusieurs animations présentées lors de l’assemblée générale, précisément suivie d’une exceptionnelle conférence sur l’Art du vitrail à travers les siècles.

Ainsi a été poursuivi l’équipement en futur établissement recevant du public de l’imposante Grange de la Couture du XIVè siècle à Montoire dont l’inauguration approche. De son côté, la Chapelle de Rocheux à Fréteval a, entre autres interventions, été équipée du nécessaire garde-corps de sécurité conçu, réalisé et posé par les équipiers et a reçu, avec la création de deux grands vitraux pour la sacristie, les soins de l’atelier Vitrail. Ce dernier a pu aussi créer et restaurer les vitraux des églises de Lisle, Pray, Sainte-Gemmes. Après deux années d’interruption, a été retrouvé en juin au Manoir de Bonaventure le bonheur d’un lieu patrimonial chargé d’histoire pour la soirée musicale annuelle qui se renouvellera cette année dans le cadre du château de la Marsauderie à Villiers-sur-Loir le 24 juin prochain.

Hommage à un talentueux trentenaire…

Discrets dans l’intimité de leur atelier de la Condita à Naveil, les passionnés équipiers du vitrail commémorent cette année le trentième anniversaire de la création de leur atelier en 1993 sous la conduite à l’époque d’un compagnon maître verrier. Et depuis la confection des premiers vitraux qui ornent les Greniers de l’Abbaye, plus de 230 vitraux ont été crées ou restaurés ! Comme préalable à célébrer cet évènement, à l’issue de l’assemblée générale Jean-Marie BRAGUY, animateur et formateur du Centre International du Vitrail de Chartres, traitera de l’Art du vitrail à travers les siècles, du vitrail ancien au renouveau du vitrail en passant par sa conservation et sa restauration.