Rochambeau, de Thoré-la-Rochette à l’Amérique !

Il y a plus de 240 ans, Rochambeau aidait les indépendantistes américains à se libérer de la domination anglaise. Il est mort un 10 mai, en 1807.

À l’époque du dernier roi de France de l’ancien régime, Louis XVI, qui fut chassé par la Révolution, les Français étaient les alliés de ceux qui se battaient en Amérique du nord pour leur indépendance face aux Anglais présents là-bas. Il y avait un jeune militaire, le marquis de La Fayette qui était même parti sur l’océan sans la permission du roi pour commencer à livrer bataille aux côtés des partisans du général américain George Washington.

Le roi envoie un Vendômois

Louis XVI décida enfin d’envoyer des troupes. Il connaissait la bonne réputation du comte de Rochambeau qui portait le nom de son château familial à Thoré-la-Rochette et dont le père était gouverneur de Vendôme. Il avait déjà fait ses preuves sur d’autres champs de bataille aux côtés de grands militaires. Le roi donna donc 6000 hommes et de nombreux navires à Rochambeau qu’il nomma lieutenant-général pour se rendre en Amérique.

Un an d’attente !

Pendant la traversée qui se fit au début de l’été 1780, Rochambeau avait appris à parler anglais. Il était prêt. Mais la crainte de laisser sa Flotte (l’ensemble des navires) sans vraie protection au port d’attache l’empêcha de livrer bataille tout de suite. Il fallut attendre toute une année ! Pendant ce temps, il devint l’ami de George Washington, le chef des indépendantistes américains et finit par le convaincre d’aller se battre loin de l’île de Manhattan – qui fait partie de New York aujourd’hui.

La bataille de Yorktown

Elle est célèbre parce qu’elle a permis de battre définitivement les Anglais en trois semaines. Cette ville se trouve dans l’État de Virginie (il y a 50 états aujourd’hui) au sud de New York. En septembre 1781, Washington et Rochambeau y rejoignirent avec leurs troupes celle de La Fayette qui s’y trouvait.

Rochambeau célèbre

Les nouveaux Américains le remercièrent officiellement après la victoire et Louis XVI le décora de l’Ordre du Saint-Esprit (un peu comme une Légion d’Honneur). Après sa mort, des statues de lui furent dressées dans les villes de Washington et de Newport, en Amérique, mais aussi à Paris, et à Vendôme où tu peux la voir. Il y eut un navire baptisé Rochambeau, des bâtiments militaires, des places et des rues à son nom… Et puis, on appela joliment « Rochambelles » les femmes engagées comme ambulancières de la Division du général Leclerc pour libérer la France en 1944, du temps de tes arrière-grands-parents.

Tu peux voir le magnifique tombeau de Rochambeau et de sa famille dans le petit cimetière de Thoré-la-Rochette, entre Vendôme et Montoire.

Pierre-feuille-ciseau

Si tu joues à ce jeu, sache qu’aux États-Unis, on l’appelle « roshambo » en l’écrivant comme il se prononce. Ces trois syllabes tirées d’un nom propre connu étaient sans doute plus faciles à prononcer que les trois du nom japonais de ce jeu qui arriva d’Asie il y a moins d’un siècle.