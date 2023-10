Romain Coudret en exposition à Lavardin

Au restaurant Chez Arti à Lavardin, l’artiste Romain Coudret, à l’invitation de l’association Assemblage, expose ses nouvelles œuvres, un noir et blanc toujours aussi détaillé au fusain et au crayon graphite.

Expressif, artiste mais avec les pieds sur terre, Romain Coudret est un passionné. Il dessine depuis l’enfance, recopiant inlassablement des œuvres pour apprendre le trait. «Je suis totalement autodidacte, tailleur de pierre de formation, j’ai beaucoup reproduit dans ma jeunesse. A 12 ans, je faisais de très belles copies au crayon papier de Raphaël ou Michel Ange. J’aurais aimé faire les Beaux-Arts mais pour cela il aurait fallu que je passe mon bac, sûrement pas assez discipliné pour cela.» se souvient-il. Et pourtant en suivant des amis, il a pu profiter de certains cours de nus des Beaux-Arts en se glissant discrètement dans les ateliers.

Toutes ses œuvres sont hyper-réalistes, certaines sont bluffantes car on pourrait les confondre avec des photos, tant les détails sont méticuleux. Le noir et blanc signe aussi son style. «Le dessin au crayon graphite et au fusain remonte à ma famille modeste où le moins cher pour créer restait le crayon de papier» poursuit Romain Coudret. Ce nouveau travail présenté dans cette exposition est sous le thème de la souffrance féminine. «C’est peut-être un peu mon côté féministe car j’ai été élevé dans le respect de la femme, entouré de ma mère et de ma sœur» déclare l’artiste. Ces corps de femmes qui malgré la nudité et le détail des dentelles, ne sont pas connotés érotiquement. Des voiles délicats cachent leur visage, leurs mains se tordent pour mieux exprimer leur douleur et leur cri silencieux. Sublime !