«Ronsard et ses contemporains»

Concert et poèmes en l’église de Couture-sur-le-Loir, samedi 25 mai à 17h.

La dynamique chorale La Clef aux champs de Lhomme (72) donnera ce samedi-là un concert sur mesure conçu «comme une rencontre de notre époque avec celle de Ronsard» selon les mots de Marie-Claude Planchet et de Katherine Tewson, respectivement présidente de l’association et cheffe de chœur. Elles se disent «très émues de chanter dans l’église où le poète fut baptisé et où demeurent les gisants de ses parents».

Musique, chants et poésie sont au programme et, notamment, le fameux poème «Comme on voit sur la branche au mois de may la rose» Flûte à bec et guitare feront la transition entre les poèmes chantés par les 40 choristes ou lus par Henri Boillot. Certains textes seront chantés sur une musique de la Renaissance, d’autres sur une partition contemporaine, d’autres encore sur deux partitions, tel le «Mignonne, allons voir si la rose…» mis en musique au XVIe siècle par Guillaume Costeley et, au XXIe, par Brian Tewson, l’époux de Katherine disparu en 2015.

Parmi les pièces interprétées, celles des compositeurs Orlando de Lassus, Clément Jannequin, Claudin de Sermisy, Giovanni Croce. Et les autres poèmes lus : Si c’est aimer Madame…, Quand je suis vingt ou trente mois sans retourner en Vendômois…