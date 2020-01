Sa spécialité, les animaux

Vanessa Varnier aime peindre des animaux, familiers ou exotiques mais peindre leur expression est devenue sa passion. Un amour inconditionnel pour les bêtes, petites ou grandes, de compagnie, de la ferme ou encore de la faune sauvage.

Vendômoise depuis peu même si, enfant, elle passait ses vacances très régulièrement chez des membres de sa famille, Vanessa Varnier s’est installée en 2018 à Vendôme. Après une exposition remarquée au sein de l’agence d’assurances Areas, elle sera exposée en janvier au sein de la salle de l’USV-UA, grâce notamment à l’initiative d’élèves de BTS du lycée agricole lors d’une exposition collective sur l’Art animalier. «Autodidacte complète, je dessinais beaucoup étant jeune mais sans être forcément douée, j’aimais cela tout simplement. J’ai même un temps désiré m’inscrire aux Beaux-arts» détaille Vanessa Varnier. D’abord beaucoup dessiner au crayon pour que la main s’affûte puis passer progressivement à la peinture. «J’avais une appréhension, je connaissais bien le dessin, en particulier je m’exerçais beaucoup sur le nu. Puis, sans doute, grâce à des émotions fortes qui ont jailli du jour au lendemain, je suis allée acheter une toile et au fond d’une trousse j’avais de la gouache. C’était en 2006 et je n’ai plus arrêté depuis de peindre malgré mon travail» poursuit l’artiste.

Avec une sensibilité certaine, ce qui anime Vanessa Varnier c’est l’espèce animale, notamment ceux qui disparaissent en commençant par les insectes mais également la cause animale comme ceux exploités dans les cirques. «Je n’ai pas peint énormément mais depuis un an, j’avoue que mon rythme a progressé. Aujourd’hui à 45 ans, je travaille à partir de photo et je propose de peindre les animaux préférés de mes clients, un portrait artistique de l’animal de compagnie par exemple mais également les animaux de la ferme ou de la faune sauvage». D’ailleurs elle vient également de sortir un «livret artistique de coloriage du cheval» que l’on retrouve notamment à l’Espace Culturel du Centre Leclerc. Vanessa Varnier a plusieurs cordes à son arc mais deux côtés artistiques, un hyperréaliste pour s’approcher le plus de la commande, traduire le trait, trouver l’expression des yeux pour que le propriétaire retrouve dans la peinture les caractéristiques de son animal. Mais également une façon de peindre plus personnelle, plus artistique où sa fibre intérieure s’exprime, plus créative en somme. «J’ai besoin de cette liberté mais en même temps les contraintes d’un portrait à réaliser sont un défi vis-à-vis de soi, une pression salutaire» conclut Vanessa Varnier.

Exposition collective de l’Art animalier où l’on retrouvera plusieurs œuvres de Vanessa Varnier –

Vendredi 10 janvier (15h-21h) et Samedi 11 janvier

(9h à 12h)-Salle de l’USV-UA, place de la Liberté à Vendôme.

Site internet de l’artiste : vanessa-varnier-simplesite.com / vanessa.varnier@wanadoo.fr /06 70 54 96 48

Alexandre Fleury