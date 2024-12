Sapins de broc, marché de Noël, salon du livre : le trois-en-un de ce début décembre à La Chartre

C’est peu dire que la petite cité sud-sarthoise s’anime ce 7 décembre… Et le restera tout le mois. Culture, brocante, déco et rencontres littéraires s’entremêlent et feront des petits !

«J’aime beaucoup revenir ici, entre les vignes et l’animation commerçante de ce village qui a su garder ses boutiques et s’offrir un nouvel attrait» observe Pierrick Bourgault, écrivain parisien fidèle à la vallée du Loir et qui défend le vin et les bistrots. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, le jeune sexagénaire milite depuis quelques années pour la sauvegarde des bistrots à la française, profession qui vient de demander sa reconnaissance au patrimoine immatériel de l’humanité (Unesco).

C’est une aubaine d’apprendre sa venue à la Chartre-sur-le-Loir ce samedi à l’invitation de la nouvelle Maison Voyages & Vins, dans le cadre des «Caves de Noël» qui essaiment un peu partout sur l’aire de l’appellation des coteaux-du-Loir et du Jasnières. Pierrick écrit depuis plusieurs années en ce sens : «L’écho des bistrots», «Bistrots de l’ouest», «Au bonheur des bistrots», «Le Bistroscope», sans oublier «La mère Lapipe», récit d’une figure locale mancelle bien connue des Sarthois. Il a trouvé en Pierre Josse, l’un des fondateurs du Guide du routard, un complice d’évidence. Leurs photos géantes de bistrots à tous les deux ornent les grilles des monuments ou parcs de la capitale lors d’expos de plein air. C’est ainsi qu’une image prise à la guinguette du Petit Robinson de La Chartre (disparue) s’affiche actuellement en grand dans le jardin des Buttes-Chaumont !

3ᵉ Salon du livre et marché de Noël

Pierrick ne sera pas le seul écrivain ce jour-là puisque, pour la 3e année, la commune de La Chartre organise son petit salon du livre avec une quinzaine de sarthois invités. Entre autres : Pascal Mariette, spécialiste du patrimoine, et Denys Ezquerra, historien local, tous deux chroniqueurs à Le Mans TV Sarthe, mais aussi Jean Revers, Lauréna Salion, ou encore Catherine Silva, illustratrice, pour son beau petit album jeunesse «Le chat le plus beau du monde» . Autant d’écrivains ou auteurs réunis à la salle du conseil de la mairie.

Le marché de Noël traditionnel battra son plein toute la journée avec animations pour les enfants : structure gonflable, stand des parents d’élèves, chants de Noël, arrivée du Père Noël. La quarantaine de commerçants chartrains y mettent beaucoup du leur comme chaque année, avec prolongation pour certains le lendemain dimanche.

Sapins de broc : un parcours de découverte

Car La Chartre est très animée les dimanches, ce qui fait sa particularité… Et elle vient de voir rouvrir sa poissonnerie, l’une des rares de la région ! Les promeneurs et chineurs pourront commencer à chercher en vitrines les fameux «Sapins de broc» apparus il y a quelques années déjà. Une idée de l’association des brocanteurs et antiquaires pour animer le village pendant le temps de l’Avent et des vacances scolaires de Noël. Seule règle à respecter : réaliser une déco en forme de sapin, qu’elle soit de bric et de broc, d’objets et matériaux divers (souvent très beaux) ce qui donne un résultat tout à fait insolite dans l’ensemble. Entre 30 et 40 Sapins de broc sont à découvrir jusqu’à la fin des vacances.