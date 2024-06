Soirée Pierre de Ronsard

Vendredi 14 juin à 19h à l’Espace 102, 102 Faubourg Chartrain à Vendôme, soirée consacrée à Pierre de Ronsard présentée par le Cercle des Poètes Retrouvés en Vendômois.

Hommage rendu à ce Prince des poètes considéré comme le plus grand poète de la Renaissance Française. C’est avec Antoine de Baïf, Rémy Beleau, Joachim du Bellay et d’autres qu’il fonde et devient chef de file de la Brigade, appelée plus tard la Pléiade. Il prône le retour aux modèles antiques et la rénovation de la lanque française et de la poésie, en publiant un manifeste.

Il est l’auteur d’une œuvre considérable qui comprend la poésie lyrique «Les amours, les sonnets pour Hélène», des poèmes didactiques «La Franciade», des poèmes politiques «Discours des misères de ce temps» et des odes.

Sa poésie est raffinée, pleine de sensibilité, engagée. Nombreux sont les poètes romantiques qui s’en sont inspirés.