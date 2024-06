Sougé, un village français pendant la guerre

Fin août, à Sougé, se prépare une exposition sur la Seconde Guerre Mondiale pas comme les autres. En effet, il est prévu, au cœur du village, grâce à l’association « Prochain arrêt, Sougé » organisatrice de l’événement, une mise en scène surprenante où le visiteur se baladera de maison en ferme pour mieux comprendre ce conflit à travers la vie d’une commune.

Catherine Bonneau, présidente de « Prochain arrêt, Sougé » et cheville ouvrière de cette exposition n’a pas ménagé sa peine. Plus d’un an d’un travail considérable de recherche de témoignages qu’elle est allée recueillir auprès des derniers témoins de ce conflit. «Ceux que j’ai rencontrés avaient entre 5 et 17 ans au moment de la guerre, il n’y aura bientôt plus de témoins. Aujourd’hui, j’arrive à un total de quarante-cinq témoignages que j’ai croisés aux Archives départementales comme à Blois où j’ai trouvé des gens formidables qui n’ont pas compté leur temps pour rechercher et sortir des documents rares» détaille la présidente.

Même si l’on est sur une mémoire proche et donc délicate pour certains sujets comme la collaboration, les thèmes à traiter sont nombreux avec toujours un Sougéen ou une Sougéenne qui peut servir de fil rouge. Certains dossiers, comme le Service du Travail Obligatoire, pour lesquels Catherine n’a trouvé aucun témoignage, seront traités de façon générale. Au fil de l’exposition qui sera donc itinérante à travers le village avec la fermeture de la rue principale, on pourra voir, en plus des panneaux explicatifs, des films et des reconstitutions sonores grâce à des comédiens comme ces dialogues par exemple écrits à partir de lettres de Brestois venus se réfugier au sein du village lorsque Brest fut bombardé intensément en 1943. Une librairie est prévue et le village devrait également être animé de véhicules militaires d’époque avec des GI américains.