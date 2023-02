Tableau-Trésor à la Trinité

À Notre Dame de Paris lors du violent incendie, sait-on que les plus grands tableaux ont échappé au carnage ? Sait-on qu’à Vendôme nous en conservons un modèle ? Tableau le plus petit certes, mais sans doute le plus précieux, le mieux documenté des tableaux de l’abbaye de la Trinité. Son histoire, sa signification, son arrivée à Vendôme comme sa composition seront révélées par Philippe Rouillac président émérite de la société archéologique et expert près la cour d’appel. En 2004 il l’avait déjà analysé, mais désormais avec la restauration de celui de Notre Dame, il nous livre encore plus de secrets. Sa lecture biblique sera proposée par le chanoine Martin Adanké, et un accompagnement musical à l’orgue avec Damien Sérot ponctueront cette découverte inédite.

Rendez-vous dimanche 26 février à 15h au pied du clocher de la Trinité. Entrée libre, venez avec des jumelles !