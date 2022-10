Tout en transparence, verre et peinture s’exposent

Jusqu’à fin octobre, Laurent Potier expose dans sa galerie, rue Marie-de-Luxembourg à Vendôme, Laurent Lilly, artiste de Touraine, maître-verrier et artiste peintre.

Avec 26 ans de travail autour du verre, Laurent Lissy maîtrise parfaitement cet art. Des œuvres tout en courbe, en arc et en rondeur, larges morceaux de verre aux bords agréables et doux qu’une main peut caresser facilement. «Je travaille ces pièces transparentes avec des moules inox à divers degrés et spécifiques en forme bombée. Maîtriser la température pour avoir cette lame qui vient épouser l’acier sans que cela modifie son aspect», explique l’artiste.

Ayant travaillé 10 ans dans un atelier de vitrail, il utilise pour certaines de ses œuvres de la peinture spéciale pour vitraux, des couleurs qu’il fabrique lui-même telles comme elles étaient confectionnées au Moyen Âge. Une couleur ocre ou noire notamment qui donne du relief aux pièces sur lesquelles le maître-verrier vient dessiner, grâce à une matrice, des signes comme une écriture antique. «Une matrice que je travaille en amont puis qui me sert de tampon. Une première cuisson du verre seul puis une peinture appliquée en saupoudrage qui va cuire à un degré inférieur et qui laissera apparaître l’œuvre en transparence», poursuit Laurent Lissy.

Côté peinture, l’artiste emploie une technique mixte : brou de noix, craie, encre de chine, pastel gras et crayon de bois. Des peintures qui fonctionnent, comme il le précise, par dualité, un trait qui suggère parfois un personnage, des silhouettes avec un axe central. Comme des cartouches égyptiennes à la couleur ocre, l’impression de peintures que l’on aurait sorties des tombeaux et que l’on lit facilement. «Mes œuvres me ressemblent, tout a un lien sinon on tricherait. Un dessin en amène un autre. Quand on a envie de s’exprimer, de dire certaines choses, les outils on les trouve et heureusement ça fonctionne comme cela», se confie Laurent Lissy. Toutes les œuvres présentées ont été créées spécialement pour l’exposition chez Laurent Potier et l’artiste s’est appliqué à avoir un panel de créations pour toutes les bourses. «J’ai assez souffert, plus jeune, de ne pouvoir m’offrir certaines œuvres. Aujourd’hui, j’aime que chacun puisse repartir avec une réalisation unique pour quelques euros» conclut-il.