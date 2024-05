«Trôo et Loir» en route vers un site patrimonial remarquable

Jeudi 25 avril, Laurent Brillard, président de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (CATV), Arnaud Tafilet, maire de Montoire et Eric Rochereau, premier adjoint à la mairie de Saint Jacques des Guérêts étaient au Ministère de la Culture pour présenter et défendre le projet de création de Site Patrimonial Remarquable «Trôo et Loir». Un dispositif qui a pour objectif de protéger et mettre en valeur autant le patrimoine architectural, urbain et paysager du territoire. La Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture a émis à la fin de la présentation un avis favorable à l’unanimité grâce à la qualité du dossier. Une étape d’importance franchie pour identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur ce territoire du Bas-Vendômois. À suivre…