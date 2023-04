Un bulletin riche et attendu

Comme chaque année, la sortie du bulletin de la Société Archéologique Scientifique et Littéraire du Vendômois est attendu, fruit d’un travail important, que ce soit en recherche comme dans sa mise en page.

Le bulletin de la Société Archéologique existe depuis la création de la société savante vendômoise qui a fêté, en 2022, son 160e anniversaire. Comme les autres années, dans le millésime 2023 on y retrouve retracées conférences et activités de l’association l’année passée, mais également une seconde partie, beaucoup plus conséquente, offrant treize articles de fond sur l’histoire se rapportant au Vendômois. Présenté aux élus et personnalités dans le Salon de la Sous-Préfecture de Vendôme, cet ouvrage aborde toujours les thèmes par ordre chronologique. « Avec ce premier texte sur la formation quaternaire à Morée et la préhistoire vendômoise, outre la formation des sols, la présence humaine dans notre région est reconnue internationalement et remonte jusqu’à 1 million d’années où l’on retrouve les premières traces d’une vie et d’installation humaine sur les différentes terrasses du Loir » souligne le président de la Société Archéologique, Bernard Diry. Des articles aussi riches qu’est notre territoire, poursuivent sur l’étude du Tumulus de Lavardin jusqu’au grand botaniste Edouard Prillieux, Vendômois d’adoption. Enfin, en amont de la commémoration des 500 ans de la naissance de Pierre de Ronsard à Couture sur Loir qui se déroulera l’année prochaine, la Société Archéologique publie chaque année dans son bulletin depuis quatre ans des recherches sur cet illustre personnage.