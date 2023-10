Reconduite pour la 7e fois par le Conseil départemental, l’opération «Une Journée aux châteaux» 2023 aura lieu jusqu’au 22 octobre. L’offre s’élargit au Val-de-Loire et dépasse les limites du département, puisque les châteaux d’Amboise (37), et de Châteaudun (28) seront avec celui de Fougères sur Bièvre, accessibles gratuitement sur réservation aux Loir et Chériens. Cette opération permet donc d’accéder à des sites patrimoniaux et historiques exceptionnels et ainsi permettre à tous les publics de (re)découvrir des sites emblématiques qui constituent le patrimoine inestimable du territoire. Depuis 2017, cette opération a permis de cumuler plus de 210 000 entrées.

Réservation obligatoire, les billets doivent exclusivement et impérativement être réservés en ligne : Réservation obligatoire, les billets doivent exclusivement et impérativement être réservés en ligne : departement41.fr