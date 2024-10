L’association Au Cœur de Trôo organise, samedi 12 et dimanche 13 octobre, son traditionnel vide-atelier d’artistes. Pour fêter cette 10ᵉ édition, il se tiendra au marché couvert à Vendôme.

Peinture, sculpture, technique mixte, collage, illustration, photo, céramique, ébénisterie-marqueterie, restauration des œuvres qui ne correspondent plus à la production actuelle, ébauches, croquis, études, livres d’art et matériel. Une vingtaine d’artistes et d’artisans d’art vendômois vident leurs ateliers et cartons.

Ils seront présents pour accueillir les visiteurs, leur proposer de multiples trésors pendant ces deux journées sympathiques et conviviales dédiées à l’art. Le sérieux d’une exposition et les petits prix d’un vide atelier.

Parmi les artistes présents, citons par exemple :

L’atelier l’aiguille courbe : coupons de tissus, passementerie et fins de séries.

Rachel bois brûlé : technique ‘’yakisugi’’ facebook: rachel bois brulé. Email : rachelrando77@gmail.com.

Atelier Madmoud Khairy : sculptures-peintures-argiles. Email : atelier.m.khayri @gmail.com. Tel : 06 08 53 48 17

Atelier bois bleu : Ebéniste marqueteuse, marqueterie contemporaine de bois, objets et bijoux. Pièces uniques.

Giovanni Scarciello : peintre sculpteur, vente de fond d’atelier

Aliette Gousseau : illustrations

Anne Jacomo : restauratrice de tableaux. Vente de tableaux, gravures, matériel de restauration.

Ann Masseaut-Franchet : artiste peintre, vente des peintures, sculptures et dessins à moindres prix. Site : https://masseautfranchet.odexpo.com.

Drover Roland : nombreuses œuvres plus ou moins anciennes à tout petit prix pour faire du vide

Oceanos cuir – la tannerie de peau de poisson du Loir-et-Cher : cuir d’exception éco responsable et local. Tel : 07 57 42 90 51. Site : www.oceano-cuir.com et facebook.

Une excellente occasion pour chiner, faire des achats originaux, trouver des cadeaux « pièce unique » à offrir ou pour se faire plaisir.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre, de 11h à 18h, au Marché couvert à Vendôme – entrée libre. Renseignements : Association Au Cœur de Trôo – Tel : 07 86 73 58 38

Cliquez ici pour télécharger l’affiche