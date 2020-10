Volumétries au musée de Vendôme

Jusqu’au 23 janvier, Dominique Mansion, aquarelliste et ethnobotaniste bien connu du Vendômois et bien au-delà, présentera «Volumétries» au musée de Vendôme.

L’artiste présente des œuvres végétales réalisées à partir de tailles et d’écorçages.

«Volumétries est le titre qu’avait donné Jean Maillot – décorateur des théâtres de Tours et de Caen et professeur de couleur aux Beaux Arts de Tours – aux sculptures que je réalisais à l’époque à l’école dans les années 1975. Entre cette période et aujourd’hui, si la veine est la même, la matière est toute autre, aux matériaux de récupération s’est substitué le bois vivant des trognes et des arbres de mon environnement, élément renouvelé et renouvelable, rappel du paysage percheron qui m’a vu naître et grandir. L’accueil dans le cadre de cette exposition, où se côtoient sculptures, bas reliefs, dessins et carnets de croquis, évoquera un cheminement de plus de 40 années au cours duquel le travail du volume a toujours été une préoccupation vitale bien que réduite par des engagements multiples dans l’édition, le bénévolat associatif pour l’environnement et les impératifs familiaux. Une exposition dont l’arbre, la trogne et le paysage sont la source» explique Dominique Mansion.

Présentée au musée jusqu’au 23 janvier 2021

Dominique mansion présente également une exposition éducative au Moulin de la Fontaine – Zone i, à Thoré-la-Rochette : «Le petit musée pour regard curieux». A partir de troncs d’arbres écorcés, l’artiste a érigé des trognes géantes qui transpercent les étages du Moulin. Accès : samedi et dimanche de 10h à 18h.

Le Petit Vendômois