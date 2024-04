Archives archivées

Les archives de la ville de Vendôme et de la communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (CATV) ont dorénavant un nouvel espace de stockage dans les anciens locaux de l’entreprise FMB.

Déménagées à l’automne dernier du 3e étage de la mairie de Vendôme, les précieuses archives se retrouvent dans des locaux totalement adaptées à leur stockage, proches de la Maison de Santé universitaire, rue Christiane Granger. En effet, Le dépôt principal était installé depuis 1982 à l’hôtel de ville mais, au fil des années, l’espace était devenu de plus en plus restreint pour stocker l’ensemble des documents. Dorénavant sur un rayonnage représentant 3km linéaires dans six magasins, le fonds historique comprenant des registres paroissiaux datant de 1536 à 1792, des registres d’état civil de 1793 à 1940, ainsi que des registres de délibérations du conseil municipal de 1649 à 2008 sont à l’abri dans les sous-sols de l’ancien bâtiment FMB, totalement réhabilités. «Détruites en grande partie lors des bombardements de juin 1940 et malgré les efforts de reconstitution, les archives sont incomplètes entre 1860 et 1940, notamment l’état civil» expliquait lors de l’inauguration de ces nouveaux locaux, Caroline Guy, archiviste à la CATV.

En plus de ces pièces « aveugles » en sous-sol, il a été aménagé, pour la plus grande joie des amateurs d’histoire et historiens locaux, une salle de lecture pouvant accueillir jusqu’à six lecteurs simultanément, permettant ainsi un accès facilité aux chercheurs. Deux bureaux également pour les agents chargés de la gestion et deux autres pièces pour la reprographie, le stockage et la restauration. Le quai de déchargement créé à l’origine pour l’entreprise FMB est conservé avec un monte-charge adapté. Suite à la fermeture du Musée en septembre 2022, les collections ont été transférées au 2e étage de ce même bâtiment. Une utilisation partagée des bureaux et de la zone d’accueil s’est organisée, mutualisant l’accueil du public.