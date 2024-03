1er salon littéraire A Mots Couverts le 23 mars

L’association A Mots Couverts lance ce mois-ci son premier salon littéraire avec une affiche impressionnante d’auteurs nationaux. Pour l’occasion, le marché couvert, au cœur de Vendôme, va se transformer en un espace cocooning et végétalisé pour accueillir les visiteurs et proposer des tables rondes.

Avec comme marraine Valérie Péronnet, journaliste-intervieweuse et romancière, À Mots Couverts a invité une vingtaine d’auteurs de la littérature contemporaine et va aborder celle-ci sous un angle différent en tissant un lien entre les écrivains et leur public. Sur une seule journée pour cette première édition, l’association veut s’inscrire dans une démarche citoyenne en faisant venir à la lecture une large partie de la population, en ayant organisé, par exemple, un concours de lecture à haute voix dans les écoles élémentaires du territoire ou un concours de nouvelles pour les adolescents des collèges et lycées sous le thème du harcèlement scolaire.

À Mots Couverts a créé également plusieurs partenariats avec d’autres associations vendômoises comme Assemblage pour l’exposition des œuvres typographique de Bernard Jiquel ou la Régie de Quartier pour le mobilier et l’animation du salon de thé. L’association désire réellement apporter aux visiteurs une atmosphère particulière avec un agencement particulier du marché couvert, des végétaux et mobiliers, canapés et tables basses pour y consommer une boisson chaude. Pas de table rectangulaire où les auteurs attendraient leurs lecteurs, plutôt des tables rondes où par quatre ou cinq, les auteurs se retrouveraient par affinité dans une ambiance intimiste, un peu comme dans une librairie.

Une première édition qui, par l’énergie déployée, le programme annoncé et les invités attendus, deviendra, à ne pas en douter, un rendez-vous littéraire annuel reconnu.

Programme samedi 23 mars

10h : Ouverture officielle du salon littéraire avec la marraine Valérie Péronnet

10h30 Remise des prix du concours de lecture à voix haute

11h : Présentation de deux jeunes auteurs et de leur premier roman – Clément Camar – Mercier et Éliane Serre

15h : Table Ronde avec quatre autrices/journalistes (Sophie Pointurier – Joëlle Palmiéri – Laure Daussy – Laure Heinich) autour de la thématique « violences faites aux femmes, dépasser l’indignation ?» animée par Marion Godefroid (sage-femme et ancienne vice-présidente de l’association Femmes Solidaires 41)

16h30 Remise des prix pour le concours de nouvelles pour les adolescents et lycéens

18h30 Fermeture du salon

Dédicaces et échanges avec les auteurs toute la journée