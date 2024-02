1er salon littéraire du printemps, À Mots Couverts

Samedi 23 mars, la première édition du salon littéraire «À Mots Couverts», organisé par l’association éponyme, ouvrira ses portes au marché couvert de Vendôme avec vingt-deux auteurs nationaux qui rencontreront leur public autour de tables rondes et d’espaces chaleureux. Un salon qui a pu se créer et se réaliser grâce à des partenaires précieux, mobilisés pour faire de cet événement, une animation reconnue dans le Vendômois.

Avec le but non dissimulé de mettre en avant la littérature contemporaine française, les bénévoles, tous passionnés, se sont attachés à proposer d’aborder ce salon littéraire sous un angle différent pour attirer les amateurs comme les néophytes. «Nous aurons cinq tables rondes et quatre auteurs par affinités dans un espace cocooning, un espace végétalisé avec une ambiance intimiste que la Régie de Quartier, l’un de nos partenaires de l’événement, meublera de mobiliers qui seront tous à vendre. Ils s’occuperont également de la partie salon de thé en proposant divers boissons chaudes et gâteaux sur des canapés et tables basses» détaille le président de l’association À Mots Couverts, Charly Chevallier.

Outre les différentes tables rondes, concours de nouvelles ou de lecture à voix haute, dédicaces ou échanges avec les auteurs, atelier animé par l’éditeur Touches d’encre de Laval, « À Mots Couverts » s’est rapproché de l’association Assemblage qui proposera dans le marché couvert une exposition de Bernard Jiquel et ses oeuvres de typographie pour créer un lien entre les œuvres d’art et les mots. Une autre exposition se déroulera dans le restaurant Comme un Grain où l’on découvrira les grands formats des éditions HongFeï d’Amboise. Avec comme partenaire financier le CIC, les Jardins d’Arcadie et le Conseil départemental et comme partenaire logistique La communauté d’agglomération Territoires Vendômois, le salon A Mots Couverts promet un véritable moment de convivialité autour de la littérature. À noter sans faute sur son agenda !

Listes des 22 auteurs présents :