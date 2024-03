1ère édition du salon du bien-être

Le week-end des 16 et 17 mars, à Vendôme dans la résidence séniors Les Jardins d’Arcadie au Quartier Rochambeau se déroulera la première édition d’un rendez-vous bien-être qui devrait faire date. Vingt professionnels locaux présents pour votre bien-être, un rendez-vous qui ne se refuse pas, ouvert à tous et gratuit.

«Nous avons souhaité une diversité de professionnels du bien-être allant de la petite enfance jusqu’aux séniors pour intéresser tout le monde, quel que soit son âge» souligne Stéphanie Paillet, fondatrice de l’atelier du bien-être holistique vendômois et initiatrice de ce premier salon. En partenariat avec la résidence Les Jardins d’Arcadie et sa directrice Cécilia Legras, le salon du Bien-être qui recevra 12 ateliers et conférences pendant le week-end apportera en plus des valeurs humaines communes de partage, une vision globale de l’existant pour accompagner les personnes de manière holistique dans leur bien-être mental aligné à leur bien-être physique.

Exposants locaux : Stéphanie Paillet – Wingerter «l’atelier du bien – être holistique Vendômois» (Praticienne en bien– être holistique, Praticienne en Luxopuncture, Praticienne en massages bien–être et soins énergétiques, Consultante en valorisation de l’image) / Mélanie Bourreau «Avinature» (Naturopathe, Reflexologue, Relaxologue) / Mylène «Physiomère» (Accompagnement périnatal/ Doula) / Catheline Roger (Sophrologue, Reflexologue) / Dominique Rey AVF Vendôme et Mme Guinard AVF Vendôme (Accompagnante rééducation périnée Méditation) / Aurélie David (Art thérapeute & Accompagnante en PNL) / Laëtitia Lefèvre – Divine L’senS (Esthéticienne, énergéticienne (radiesthésie & magnétisme), praticienne Reiki) / My hair 41 – onco coiffure (Onco coiffure) / Association A.B.E Montoire – Catherine Cheroute – Karine Vinot – Christophe Damange (Association Asana bien – être Montoire – Pilates – Bols Tibétains) / Sarah Nivet (Maquilleuse pro) / Irène Delaunay (Magnétiseuse, fleurs de Bach) / Annie Devisme (Méditation) / Loic Laucusse (Médium, cartomancie, soins énergétiques, coupeur de feu, conteur…) / Julia Mader (Coaching Remise en forme) / Manon secret de Miel (Apithérapie) / Fabienne Castex Creas fanala (Créatrice de bijoux et experte en lithothérapie) / Etincelles-senteurs (Créatrice de bougies naturelles) / Estelle l’Absolue bio et équitable (Savonnière de Vendôme, créatrice de baumes corps, mains, lèvres, lessives…) / Présence école du dos (Ecole du dos & yoga aérien) / Centre aquatique des grands prés (Natation, espace zen, cours aquabike, aquagym etc…)