36ᵉ vente Garden Party d’Artigny

Organisée par les commissaires-priseurs Vendômois, Philippe et Aymeric Rouillac, cette 36e vente Garden-Party s’annonce exceptionnelle par la richesse des pièces mises aux enchères les 26 et 27 mai prochain au château d’Artigny à Montbazon en Touraine.

Une vente aux enchères est toujours une remontée dans le temps, l’occasion unique d’admirer des œuvres inconnues, sortant de collections privées pour la plupart. Toutes ces pièces exceptionnelles de particulier confiées à l’étude pour cette vente racontent une histoire, familiale ou nationale, de la plus ancienne, la trousse du barbier de Louis XI à la fin du XVe siècle aux toiles abstraites d’Olivier Debré et de Paul Jenkins de la fin du XXe siècle.

En cette année 2024, la 36e Vente Garden-Party d’Artigny, doyenne des ventes de prestige en France depuis 1989, ne fera pas défaut quant à la qualité et la beauté de ces œuvres en vente, témoignant combien la recherche en provenance des objets confiés aux Rouillac est essentielle. De nombreux tableaux comme ce fantastique bouquet de fleurs au pastel et son vase à l’intensité électrique bleu cobalt par l’artiste Odilon Redon peint au tournant du 20e siècle. «Son grand format et son bon état en font l’une des vedettes de cette vente, qui laisse la part belle aux tableaux, tant anciens qu’impressionnistes et modernes» souligne Maître Philippe Rouillac. Le dernier portrait par Renoir représentant Andrée au chignon ou Petite baigneuse blonde du même artiste de renom célèbreront les 150 ans du mouvement artistique impressionniste. Une lettre de Claude Monet ou un autoportrait familial au crayon par Jean-François Millet complèteront la vente.

De nombreux ouvrages provenant de la bibliothèque de la marquise de Pompadour ou l’exceptionnel Almanach du bon jardinier offert à l’Impératrice Joséphine complèteront la vente sans oublier le mobilier de prestige comme cette paire de coffres d’après un modèle d’André Charles Boulle ou celui crée par Jansen pour la princesse Radziwill pour son appartement avenue Foch à Paris. Chaque année depuis 35 ans, les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac se voient confiés par leur travail d’expert des objets fantastiques et uniques qui nous plongent, avec délice, dans l’histoire de l’art.