3e Défi Alimentation

Le nouveau Défi Alimentation 2023 propose à tous les habitants de Territoires Vendômois des animations de janvier à juillet.

Avec comme but d’accompagner chacun à faire évoluer ses pratiques alimentaires vers plus de produits de saison, bio et locaux, le Défi Alimentation s’engage à ce que ces pratiques vertueuses ne fassent pas augmenter le budget. En lien avec l’association régionale La Graine Centre-Val de Loire et des ateliers animés par l’association Athena, l’objectif est bien d’accompagner sur 6 mois de nouveaux foyers dans l’évolution de leurs pratiques alimentaires «Permettre également une prise de conscience et un changement d’habitudes de consommation. Impulser une transition agricole afin d’avoir un impact sur les pollutions ainsi que dynamiser l’économie de proximité par des rencontres et la découverte d’acteurs de l’alimentation locale comme en avril avec la visite d’un élevage de chèvres à Lancé pour sa production de fromages» détaillait Agnès MacGillivray, adjointe à la mairie en charge de l’alimentation.

Un Défi qui s’adresse à tous avec une volonté de mixité des publics. «On peut privilégier les publics non convaincus par l’entrée de l’équilibre alimentaire, la santé, rendre compatible qualité et petit budget. Faciliter également les circuits courts. Huit temps forts qui ont cvommencé pour découvrir de nouveaux produits et lieux d’approvisionnement à proximité et l’apprentissage des bases de diététique afin de varier et mieux équilibrer son alimentation. On apprendra aussi comment démarrer un jardin potager ou expérimenter des recettes et techniques pour cuisiner sans déchet» poursuivaientt Lenaïg Le Nen et Sandie Rouault de l’association Athena qui se chargeront des animations. Mieux consommer cela s’apprend en somme.