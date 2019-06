4e projet de coopération bouclée pour COOPàCUBA

Après la première opération – initiée en 2010 et intitulée «Avec les petites mamans de Trinidad», la démarche de coopération de l’association COOPàCUBA s’est poursuivie et amplifiée à travers quatre projets successifs dont le dernier en cours a atteint, mardi 14 mai dernier, sa phase ultime de finalisation.

Conformément aux objectifs et aux besoins définis par les autorités cubaines de la province de Sancti Spiritus en charge de la Santé publique et en liaison étroite avec les responsables des Relations Internationales du Conseil provincial (NDLR : équivalent du Conseil régional), un échéancier et un plan de financement avaient été validés par l’association pour apporter son aide au Foyer d’accueil pour personnes âgées de la capitale provinciale qui accueille 120 «résidents» et assure le suivi de jour d’une cinquantaine de personnes âgées du quartier. Pour COOPàCUBA ce projet aura été le premier à concerner un public-cible de personnes âgées, les opérations précédentes ayant toutes été construites autour de l’enfance (foyers d’accueil pour futures mamans à l’échelle municipale et régionale, hôpital pédiatrique), mais les besoins et les modalités de l’aide restent bien proches : il s’agit, dans tous les cas, d’apporter un supplément de confort aux patients ou résidents en termes de climatisation, de ventilation, d’amélioration des conditions de préparation des repas etc etc…

Ce mardi 14 mai, Jacques Burlaud, président de l’association, a procédé à l’achat de 18 ventilateurs muraux qui devrait permettre, en cohérence avec d’autres équipements analogues reçus par une source locale, d’assurer la mise en fonctionnement d’un appareil pour deux lits, de quoi changer complètement les conditions de séjour, surtout en ces temps de très fortes chaleurs, qui, de jour comme de nuit, atteignent des niveaux particulièrement élevés.

Le projet, calé sur la période août 2018 – mai 2019, qui a également comporté l’acquisition d’une armoire réfrigérante de grande capacité, est considéré par les partenaires cubains comme achevé en conformité avec les besoins prioritaires qu’ils avaient définis à l’origine. Et la réflexion est engagée sur une nouvelle initiative de coopération au profit d’un autre établissement.

L’accueil des autorités cubaines – toujours très chaleureux et marqué de beaucoup de reconnaissance – a été, cette fois-ci, encore plus cordial, et Raùl Etcheveria – responsable des relations internationales au sein du gouvernement régional a tenu à souligner avec force combien les témoignages de solidarité étaient appréciés et utiles ces temps-ci à Cuba, en une période où la vie économique et quotidienne est très fortement impactée par les effets de la politique des Etats-Unis.

Les conditions dans lesquelles la donation s’est faite ont porté les marques de ce qui pèse lourdement sur la vie des Cubains en ce moment (ruptures d’approvisionnement, manque de combustible pour les transports, limitation des achats pour éviter le risque de spéculation…), mais, avec les efforts convergents des autorités et de diverses équipes de travailleuses et travailleurs, les équipements ont finalement pu être livrés au foyer d’accueil où ils seront mis en service dans les tout prochains jours.

Parallèlement à cette implication de coopération dans le secteur de la santé, l’association COOPàCUBA poursuit ses relations avec le monde artistique et intellectuel cubain en prolongement des opérations déjà menées dans ce domaine et dans la perspective des prochaines initiatives culturelles, les «Journées cubaines de Vendôme» en octobre et l’exposition « Arte cubano 5 » à la fin novembre. Nous y reviendrons prochainement.

