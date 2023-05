50 ans de jumelage…

Vendôme fête pendant trois jours ses 50 ans d’amitié avec la ville de Gevelsberg. L’objectif est bien de faire de cet anniversaire un événement mémorable et populaire, accessible à tous.

C’est au tour des Vendômois d’accueillir après un 45e anniversaire réussi à Gevelsberg en 2018. Un jumelage qui a permis à un grand nombre de Vendômois de séjourner en Allemagne. La ville travaille avec l’association du jumelage depuis plus de deux ans à l’organisation de cet anniversaire pour élaborer un programme riche de rencontres et de manifestations. Ainsi, beaucoup d’associations vendômoises, sportives comme culturelles, y participent et l’on attend plus de 500 Allemands pour ce week-end festif ouvert à tous. Toute la ville sera aux couleurs de l’anniversaire du jumelage dont le Rotary Club de Vendôme qui fut l’initiateur de ce rapprochement en 1973. Trois jours qui verront donc, entre autres, une exposition réunissant également des documents rares visible à la chapelle Saint-Jacques, concerts, portes ouvertes, valorisation du patrimoine et des produits locaux sur différents marchés gourmands, soirée festive… tout est prévu pour que cet événement soit mémorable et rappeler l’amitié Franco-Allemande qui perdure depuis un demi-siècle entre Vendôme et Gevelsberg.