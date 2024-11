54 h pour passer de l’idée à la start-up

Le concept des Start-Up Week-end est de promouvoir l’entrepreneuriat dans toutes les disciplines. Partant de la conviction que tout le monde peut créer sa boîte et que l’esprit d’équipe est la clé de tous les projets, les Start-Up Week-end valorisent les idées et offrent pendant ce temps un environnement sécurisant. En effet, lors de ce concours, les participants sont amenés à présenter leur projet en une minute et convaincre en exposant les problèmes qu’ils souhaitent résoudre et la solution qu’ils peuvent apporter. Les participants votent ensuite et constituent des équipes pour travailler sur les meilleurs projets. À la fin du week-end devant le jury de professionnels, ils démontreront que leur projet est viable.

Start-UP Week-end les 15-16-17 novembre à la CCI Campus Centre – 6 rue Anne de Bretagne à Blois – Ouvert à tous de l’étudiant au professionnel : rendez-vous sur Start-UP Week-end les 15-16-17 novembre à la CCI Campus Centre – 6 rue Anne de Bretagne à Blois – Ouvert à tous de l’étudiant au professionnel : rendez-vous sur https://urlz.fr/rAb7 contact : contact@loiretchertech.fr