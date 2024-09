6e Rencontres Image & Environnement à Zone i

Au cœur d’un îlot de verdure, au moulin de la Fontaine, l’association Zone i, créée par Mat Jacob et Monica Santos en 2019, donne rendez-vous pour sa 6ᵉ Rencontre Image & Environnement du 13 au 15 septembre, un photo-concert, une fanfare, une conversation dans le petit train touristique pour parler photographie et création, des projections de films sous le chapiteau, d’étranges procédés photographiques, avec restauration et buvette en circuit court. Trois jours festives et féériques en somme autour de l’image.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

PROJECTIONS

Dans le champ du Labyrinthe

20h30 : Zone i invite une école de photographie : remise du Grand Prix de l’ETPA de Toulouse

21h30 : Films photographiques

22h30 : DJ Batabas Assadas

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

3 STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES

De 10h30 à 20h dans le champ du Labyrinthe :

Bycyclophototroc

Portrait à l’Afghan box par Antoine Bertron

La Fata Morgana

Une caméra obscura ambulante par Le Boucan des Arts

À l’origine du cœur

Des clichés à partir du rythme cardiaque par le collectif Trigone

PHOTO-JAM SESSION

14h14 sous le chapiteau

Lecture de portfolios face au public. Qui le souhaite projette on travail sur écran, suivi d’une conversation

DEAMBULATION MUSICALE

18h dans le Labyrinthe

Avec la Fanfare Pierres & Fils

PHOTO-CONCERTS

20h30 dans le champ du Labyrinthe

Avec les récits photographiques de Arno Brignon et Rodrigo Gomez Rovira

Création musicale de Bertolino Le Gac

CONCERT

22h30 dans le champ du Labyrinthe

par la Fanfare Pierres & Fils

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

CONVERSATION PHOTOGRAPHIQUE

Animée par Brigitte Patient, journaliste à Ecoutez Voir

de 10h30 à 12h

Au départ de la Gare de Thoré, conversation photographique dans le Train Touristique de la Vallée du Loir au cours d’un voyage jusqu’à Trôo.

DEGUSTATION DE VINS LOCAUX

12h Gare de la Rochette

Avec les vins bio du Domaine Brazilier

3 STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES

De 14h à 19h dans le champ du Labyrinthe :

Bycyclophototroc

Portrait à l’Afghan box par Antoine Bertron

La Fata Morgana

Une caméra obscura ambulante par Le Boucan des Arts

A l’origine du coeur

Des clichés à partir du rythme cardiaque par le collectif Trigone

ET TOUT LE LONG DU WEEK-END

Les Expositions :

Etre Là : Alexa Brunet, Cha Gonzalez, Olivier Laban-Mattei et Arthur Mercier

Gast : Julien Coquentin

Zone livre dans La Tiny Bibliothèque

Buvette et restauration locale sur place

Entée Prix Libre