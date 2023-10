810e Fête de la Saint-Denis à Mondoubeau

À l’initiative aujourd’hui de l’Union des commerçants et artisans de Mondoubleau (UCAM), la Fête de la Saint Denis prendrait ses origines en 1213, soit en 2023 la 810e édition. Riche de cette impressionnante longévité, cette fête de village fait toujours recette avec un grand nombre de visiteurs qui déambulent dans les rues en ce dimanche d’octobre. L’UCAM propose sa tombola avec l’achat sur deux stands de tickets pour gagner des « Doubleaux », des chèques cadeaux pour de futurs achats dans les commerces adhérents à l’association. Les artisans auront également un espace dédié pour qu’ils présentent leur spécialité.

Cette année encore, les associations de Mondoubleau, partenaires de l’UCAM se sont mobilisées pour offrir un grand nombre d’activités dans le cœur du village. Outre la célèbre brocante automnale organisée par le Club

de foot de Mondoubleau, le Comité des fêtes de Cormenon, l’association Pays du Perche en Loir et Cher, l’association AEP Saint Louis de Gonzague L’Etoile de Mondoubleau, les Artistes de la Vallée du Couëtron et

la Société Départementale d’Agriculture de Loir et Cher (SDA 41) animent eux aussi la Fête de la Saint-Denis

avec différents stands, expositions et activités proposées.

AEP-L’Etoile, plus que jamais active depuis 1911

Avec plus de 110 ans d’existence, l’association d’éducation paroissiale Saint Louis Gonzague-L’Etoile (AEP-’Etoile) créée par l’abbé Gaston Pezier, curé de Mondoubleau, présente pour cette fête de la Saint Denis un grand nombre de manifestations en partenariat fort avec l’UCAM, organisateur de la fête. La marraine de l’événement en 2023 sera Fabienne Thibeaut, bien connue comme chanteuse dans la comédie musicale rock de 1976 de Luc Plamondon, Starmania où elle interprétait le rôle de Marie-Jeanne. Depuis 2008, naturalisée française, Fabienne Thibeault s’intéresse et se passionne pour le terroir français, notamment pour la vache vosgienne. C’est pour cette passion qu’elle sera présente afin de remettre un prix au meilleur éleveur lors de la Foire aux bestiaux. L’association AEP-L’Etoile organise également avec ses partenaires plusieurs stands place du Marché et installera aussi un espace restauration en face de la Foire aux bestiaux (réservation recommandée – voir ci-dessous). Enfin, grâce à son réseau et à ses membres, l’association organise, la veille, une conférence sur « la Biodiversité aujourd’hui : Réalité et enjeux » à sa salle L’Etoile-Mondoubleau.

Programme proposé par l’AEP Saint Louis Gonzague-L’Etoile

Samedi 7 octobre

église Saint Denis : visite commentée avec MM Charles Poulet-Matis et Bernard Malcor

salle de l’Étoile : conférence « La Biodiversité aujourd’hui, qu’est-ce que c’est ? Réalités et enjeux » par le dr Benoît Fontaine, ingénieur de recherche au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation au Muséum National d’Histoire Naturel

Dimanche 8 octobre

place du Marché : bénédiction de la fête patronale et messe (10h30) célébrée par le chanoine Paul Boulle, curé de la paroisse Saint Denis

rue du Champ de Foire : Fabienne Thibeault remettra un diplôme d’encouragement de l’AEP-Saint louis Gonzague-L’Etoile à un éleveur présent

église Saint-Denis : divertissement à l’orgue par Anne-Claire Quedreux et Bruno Fournier

Toute la journée du 8

Rue du Champ de Foire : restauration préparée par la salle de L’Étoile (Réservation recommandée auprès de Serge Renault 06 08 28 59 91)

Place du Marché : Franck Domain, artisan tailleur de pierre

Groupe Guides et Scouts d’Europe de Mondoubleau

Stand de crêpes de L’Étoile

Denis Habert, cidriculteur, produits de la ferme

Claude de Salvert, présidente de Loir et Cher et Sarthe, Les Amis du Perche

Bruno Pelletier, producteur de fromages de chèvre

Sarah Jacquin et Flora Jamar, artistes qui réaliseront des dessins et croquis lors de la fête en direct avec une exposition de leurs œuvres.

Samedi 8 & Dimanche 9 oct. Salon d’Automne organisé par les artistes de La Vallée du Couëtron à la Maison Consigny (entrée libre)

Foire aux bestiaux

À Mondoubleau, dans le Perche Vendômois, la Foire aux Bestiaux existait de tout temps. En 2023, cette tradition revient à l’occasion de la Fête de la Saint Denis pour la plus grande joie des plus petits et des plus grands.

Organisatrice des comices agricoles entre autres, la Société Départementale d’Agriculture de Loir et Cher remet en place une tradition plus que centenaire, la Foire aux bestiaux en présentant plusieurs races.

Traditionnellement, cette foire était un lieu où se retrouvaient les professionnels acheteurs (bouchers et métiers de bouche) et éleveurs d’animaux de qualité bouchère du département. La vente assurée par les éleveurs, cette manifestation était ouverte au public qui pouvait admirer ces bêtes en pleine force de l’âge. Cette année, la tradition sera reprise par la SDA41 avec, en plus, des affiches pédagogiques de présentation des races à viande bovines, ovines et porcines qui accompagneront la visite des animaux.

« Les objectifs de cette foire sont multiples mais mettre en relation les acheteurs et les éleveurs est une priorité. Il y a également tout un volet de récompense des animaux primés avec une plaque de concours spécialement réalisée pour l’occasion, mettre en valeur les races locales. L’occasion de développer les circuits de proximité de qualité en valorisant nos éleveurs, leur savoir-faire. Et puis comme à chaque foire, c’est l’éleveur qui fixe son prix, favorisant ainsi un meilleur revenu pour lui » détaille Jacky Pelletier, président de la SDA41 et initiateur de cette foire aux bestiaux.

Ainsi, dimanche 8 octobre, la SDA41 proposera une vingtaine de bovins et l’association Pays du Perche de Loir et Cher exposera quelques chevaux percherons.