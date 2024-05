À La Chartre-sur-le-Loir, Art, broc et déco

L’ancien chef-lieu de canton toujours très commerçant est en pleine mutation depuis 10 ans. Il compte aujourd’hui près de la moitié de vitrines liées à l’art de vivre.

Avec seulement 1440 habitants, le village sud sarthois se réinvente là où d’autres périclitent. Pour qui découvre La Chartre, l’effet est surprenant : d’une part des commerces traditionnels dont une poissonnerie, un chausseur et une maroquinerie ; d’autre part la présence grandissante de magasins de déco, de lieux artistiques et, bien sûr, des antiquaires ou brocanteurs !

Les 30 ans des Semailles

Si cette tendance s’affirme depuis 2020, elle n’est pas entièrement nouvelle. En témoigne le très beau lieu Les Semailles qui fête son 30e anniversaire en ce mois de mai et qui fut, à ses débuts, la première boutique conceptuelle dans toute la région. «Des grands magazines en parlaient alors que peu y croyaient ici à nos débuts» s’amuse Philippe Manoussas qui avait fait le pari de quitter Tours avec son compagnon Guy Tricon, décédé en 2021. «Aujourd’hui, tous nos clients, qu’ils soient d’ici, du Vendômois, de Tours, du Mans ou de Paris sont devenus des amis.»

Longtemps solitaire parmi les commerces traditionnels, le couple avait été rejoint dans l’idée de déco par Martine Janvier – une native – dont le Pays des merveilles a su également se forger une clientèle fidèle et, plus récemment par Chez Simone, également décorateur d’intérieur. Derniers arrivés : deux couturiers-tapissiers d’art (Les Ciseaux d’or) et Myriam Maudet qui ouvre No 21 avec de l’artisanat, des collections de vêtements, mailles/tricot et un peu de brocante.

Les brocanteurs à la rescousse

Certains anciens regrettent pourtant que les vitrines alimentaires soient remplacées par d’autres. «Erreur» observe Béatrice, une parisienne qui vient d’acheter une maison ici, « la plupart seraient fermées car les supermarchés ont remplacé les boutiques de proximité pour de nombreux achats, sans parler de l’e-commerce qui s’est définitivement installé dans les habitudes… La flânerie des week-ends autour des brocanteurs a certainement sauvé La Chartre !»

L’art de vivre à la Française, en somme, au cœur d’un pays de vignoble et dans une commune qui compte encore 10 restaurants ou cafés, la plupart ouverts le dimanche comme une trentaine d’autres commerces et brocanteurs.