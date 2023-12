À la recherche d’accueillants familiaux

Dans le cadre de sa politique de maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap, le Conseil départemental de Loir-et-Cher soutient et favorise l’emploi des accueillants familiaux. Cette solution d’hébergement offre une alternative aux personnes qui ne souhaitent ou qui ne peuvent plus vivre à domicile et qui n’envisagent pas pour autant le recours à un hébergement collectif. Pour exercer cette activité, l’accueillant doit remplir des critères précis et obtenir un agrément du Conseil départemental. Ils sont également soumis à une obligation de formation notamment en terme de secours à la personne, financée par le département.

