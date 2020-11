A Montoire, faire ses courses en un seul click

Depuis une semaine, les commerçants et producteurs de Montoire-sur-le-Loir ont une page sur le site national et bénévole « fairemescourses.fr » afin de créer de la visibilité et des commandes pour ces magasins fermés en période de confinement.

A l’initiative de la mairie qui désirait rapidement trouver une solution pour les commerces « non essentiels » fermés par arrêté gouvernemental depuis le 30 octobre, chaque commerçant a dorénavant la possibilité d’avoir une vitrine sur le site « fairemescourses.fr » à la rubrique « Bienvenue à Montoire sur le Loir ». Facile d’utilisation pour les clients comme pour les commerçants, la commune de Montoire avait dans sa recherche établie des critères pour sélectionner une plateforme. «Nous ne pouvions pas passer par le Click and collect car peu de commerçants a un site internet et que créer un site en 8 jours n’est pas une chose évidente. Nous avons donc entamé des recherches avec des critères précis comme la gratuité qui était essentielle en ces temps compliqués ainsi que la facilité d’utilisation et sans intermédiaire c’est-à-dire que le commerçant gère lui-même avec la plateforme ce qui est faisable ou non » explique Frédéric Crosnier en charge à la mairie de la communication et initiateur de ce projet.

En effet, chaque commerçant en ouvrant une page sur le site inclut des produits qu’il désire vendre et gère lui-même les retraits dans sa boutique à des heures données. « Une liberté de choisir dans son organisation qui lui est propre » insiste le maire de Montoire, Arnaud Tafilet. Avec cette plateforme à l’initiative citoyenne, 100% bénévole et 100% gratuite, «fairemescoures.fr» permet donc à chaque client de pouvoir faire son marché et venir retirer et payer ses achats dans la boutique directement. « Gratuité et simplicité de fonctionnement, les commerçants et l’Union des commerçants et artisans de Montoire ont accepté immédiatement. A travers cette plateforme, il y a un élément fédérateur, pratiquement tous les commerces de la commune et quelques-uns du canton ou d’ailleurs y sont représentés car le site internet nous permet de rayonner jusqu’à 35 km aux alentours… » poursuit le maire.

La digitalisation des commerces est enclenchée, un fait aujourd’hui indispensable et qui demain restera un complément de revenu pour les commerçants. Les petits commerces sont vitaux pour les communes rurales et Arnaud Tafilet et toute son équipe ont recherché par tous les moyens à les aider. « C’est peut-être une goutte d’eau mais il fallait la générer, les commerçants doivent continuer à créer le lien avec leur clientèle » conclut le maire. Pour faire connaître cette plateforme, la mairie a pu compter sur sa page Facebook et sur les pancartes « fairemescourses.fr » qui dorénavant se trouvent sur chaque vitrine.

https://fairemescourses.fr/montoire-sur-le-loir

Alexandre Fleury