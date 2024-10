Activité physique sur prescription

Dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024, consacrée à la promotion de l’activité physique et sportive, la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) Centre Val de Loire, l’ARS régionale et l’Assurance maladie se sont associées pour financer de l’activité physique adaptée sur prescription médicale.

Cette expérimentation est dans un premier temps destinée pour le Loiret et l’Indre mais devrait s’étendre aux autres départements de la région Centre-Val de Loire. Car l’on sait tous que le bien-être physique et psychique passe par une activité physique et sportive afin de prévenir et traiter de nombreuses maladies, telles que les affections cardiovasculaires, le diabète ou l’obésité. Rendre ce dispositif accessible aux populations les plus précaires est une priorité et la coopération et les efforts financiers de l’ARS et de l’Assurance maladie permettront de combattre bien en amont des problèmes qui se déclareront dans le futur.