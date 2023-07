Agrandissement de la pension de famille

La pension de famille du Lubidet à Vendôme est une résidence sociale qui accueille et accompagne, sans limitation de durée, des personnes en situation de précarité et d’isolement. Une structure semi-collective qui offre un cadre de vie valorisant, pour ses pensionnaires, la convivialité et favorisant surtout le lien social. Cette ancienne petite cité ouvrière de l’ancienne papeterie fut réhabilitée en pension de famille en 2014 avec 14 logements individuels et un espace commun permettant aux pensionnaires de se retrouver quand ils le souhaitent. En juin, c’est donc 6 logements supplémentaires de 25 m2 dont deux en accès pour les personnes à mobilité réduite qui ont été inaugurés. Un projet d’extension de conception architecturale durable initié en 2020 et qui accueille dorénavant six locataires supplémentaires.